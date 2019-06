Le défilé est parti de Montparnasse pour rejoindre République. (Christophe ARCHAMBAULT / AFP) — AFP

« Sortez nos sexes de vos états-civils », « Nos enfants vont bien », « Filiation, PMA : marre des lois a minima »… Les messages à adresser au gouvernement étaient nombreux samedi après-midi dans le cortège de la Marche des fiertés. Un défilé où drapeaux arc-en-ciel et gros son étaient comme d’habitude au rendez-vous, mais avec en plus, cette année, une chaleur écrasante.

Calendrier politique oblige (Le projet de loi de bioéthique doit être présenté en juillet, avant un examen au Parlement à l’automne), c’est le combat pour la Procréation médicalement assistée (PMA) qui était au cœur des slogans, ayant été choisi comme thème de la Marche par son organisatrice, l’Interassociative-Lesbienne, Gaie, bi et trans (Inter-LGBT).

Des vies en sursis

« Nous voulons une réforme de la filiation pour toutes les familles. Aujourd’hui, c’est une filiation sous condition pour les LGBT, comme si notre vie devait toujours rester en sursis », a affirmé Vanessa, présente dans la foule. « Quel officier d’état-civil demande à un père qui vient déclarer la naissance de son enfant de prouver qu’il est le père ? Nous avons arraché le mariage de haute lutte, mais le mariage doit être un droit, pas un devoir », a renchéri Alex, sa voisine, qui voudrait que la loi aille maintenant « beaucoup plus loin ».

Partie du quartier de Montparnasse pour rejoindre République, la foule, colorée et festive, a marché durant plus de trois heures, malgré les températures élevées. Et si l’Inter-LGBT attendait jusqu’à 500.000 personnes, la canicule n’a semble-t-il pas entamé l’enthousiasme de grand monde. Ici, une reine de la samba a enlevé ses talons pour marcher pieds nus, quand plus loin, deux hommes ont relevé leurs robes « pour laisser passer l’air ». Avec une sono infatigable criant au cortège entier : « Vous êtes beaux et belles ».

En direct du char d’Amnesty ! C’est la folie cette ambiance !!!! #MarcheDesFiertes #Pride2019 pic.twitter.com/KHUToLmsYH — Cécile Coudriou (@CecileCoudriou) 29 juin 2019

Stop aux violences

En parallèle de la PMA, les violences dont sont victimes les personnes LGBT étaient aussi dans les esprits. Ainsi, deux jeunes femmes ont pu savourer « le plaisir de s’embrasser dans la rue sans regarder dans son dos si on risque de se faire agresser ». Et Hector de rappeler : « Rien n’est acquis, il faut toujours se battre. Il y a encore eu une agression violente dimanche dernier à Paris ». Un discours qui résonne avec les 50 ans, cette année, de Stonewall (émeutes qui opposèrent aux Etats-Unis policiers et gays, excédés par la répression). « On n’en parle pas assez », a estimé Coralie.

Par ailleurs, des personnes intersexes ont pris un temps la tête du cortège, aux cris de « Stop aux mutilations ». « On était invisible. Ça devait s’arrêter », a notamment expliqué Mischa, qui se bat pour « faire respecter le choix des enfants intersexes à subir ou pas des opérations ».