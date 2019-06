Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France. — J.E.E/SIPA

Des parents vent debout et la température qui monte d’un cran. L’ambiance n’est pas celle habituelle des fins de semaine devant cette école maternelle du quartier Longchamp à Marseille. « Vous ne pouvez pas garder votre enfant, au moins l’après-midi ? », demandent de concert enseignants et personnels municipal de cette école aux parents. « Il aurait fallu le dire avant », réagit une maman d’élève. « C’est drôle, parce que par rapport à hier, je ne vois pas de grosse différence », commente une autre, alors que le département est placé ce vendredi en vigilance rouge canicule. L’ambiance était chaude dans la cité phocéenne ce vendredi.

Sans surprise, la Haute Autorité de Santé (HAS) a donc confirmé, lors d’une conférence de presse ce vendredi matin son avis favorable au déremboursement de l’homéopathie. Et sans surprise, les laboratoires qui vendent ces granules se disent outrés, au premier rang desquels Boiron, leader mondial et fleuron national. « Nous avons été malmenés depuis un an », se plaint notamment Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale de Boiron. Mais maintenant, à quoi s’attendre ?

Cette fois, c’est l’heure. Les Bleues ne peuvent plus se cacher, plus espérer une défaillance de l’adversaire, plus compter sur les arbitres pour un penalty généreux. C’est le grand match, une sorte de finale avant l’heure de cette Coupe du monde féminine contre la meilleure équipe du monde et championnes du monde en titre, les Etats-Unis. Dans un Parc des Princes plein à craquer, les Bleues joueront sans doute ce qui ressemble au match le plus important de l’histoire du football féminin hexagonal. Oui, rien que ça. Alors allez Eugénie, Wendie, Gaëtane, Katidiatiou et toutes les autres, c’est le jour ou jamais.

Le record du jour : Ils tentent de battre le record du plus grand rassemblement naturiste de France

L’association des naturistes de Paris veut rentrer dans l’histoire. Dimanche, elle convie tous ceux qui le souhaitent à un grand pique-nique dans le bois de Vincennes (12e arrondissement). Le but : battre le record du plus grand rassemblement naturiste de France. L’événement est ouvert est tous. A une seule condition : adopter la tenue d’Adam ou d’Eve.

La vidéo du jour : Les deux piles restantes du pont effondré à Gênes détruites à l’explosif

