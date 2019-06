Le post Facebook trompeur. — capture d'écran/Facebook

Sur Facebook, une publication virale montre des photos de lames de rasoir collées dans un parc pour enfants.

Il conseille aux parents de se montrer vigilants pour éviter que leurs enfants ne se blessent.

Mais contrairement à ce que laisse penser ce post, ces clichés ont été pris en 2014, aux Etats-Unis.

19.000 partages, près de 300 commentaires... Sur Facebook, une publication inquiète de nombreux parents.

Et pour cause : on y voit, sur plusieurs photos, les mains ensanglantées d'un enfant et des rasoirs collés sur différentes installations d'un parc ouvert au public. Le tout accompagné d'un appel à la vigilance : « Encore !! [...] Des lâches s'amusent à coller des lames de rasoir dans des aires de jeux pour enfants, soyez vigilants et faites preuves d'humanité en faisant tourner cette photo au maximum!!!! »

Or, si les clichés sont authentiques, ils ont en réalité été pris aux Etats-Unis... en mars 2014.

FAKE OFF

A l'époque, un enfant de deux ans s'était en effet coupé sur l'un des rasoirs collés dans un parc d'East Moline, dans l'Illinois. Un incident atypique médiatisé sur le web américain comme à la télévision, notamment dans ce reportage diffusé sur la chaîne KWQC.

Le policier interrogé y affirmait notamment : « Quelqu'un - ou peut-être un groupe de gamins - a visiblement pensé [que coller des rasoirs dans le parc] ferait une bonne blague ».

Si la police d'East Moline s'est empressée d'enlever cette douzaine de rasoirs, les photos circulent depuis régulièrement sur Facebook, hors contexte.