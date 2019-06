La fontaine Pradier à Nîmes, en période de canicule — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

77 communes du Gard (35) et de l’Hérault (42) ont décidé de fermer une partie ou la totalité des écoles maternelles et élémentaires situées sur leur territoire. Certaines écoles ont choisi de fermer les établissements toute la journée, d’autres cet après-midi uniquement. Certains établissements assurent néanmoins un service minimum.

Le Gard et l’Hérault sont en alerte rouge canicule à compter de ce vendredi 10h jusqu’à samedi 6h. Le thermomètre pourrait y dépasser 45°C par endroits à l’intérieur des terres.

Tous les établissements fermés à Montpellier

C’est notamment le cas de Montpellier où la totalité des établissements du premier degré sont fermés à partir de ce midi. Le service de restauration scolaire n’y est pas non plus assuré. A Nîmes, les établissements sont fermés toute la journée, sauf trois d’entre eux : l’école Wallon, l’école mas Boulbon et l’école de la placette, qui accueillent l’ensemble des enfants scolarisés sur la ville dont les parents sont sans solution de garde.