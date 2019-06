Les Américaines à l'entraînement jeudi 27 juin, à Croissy. — Anna Gowthorpe/BPI/REX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les préfectures et rectorats des quatre départements placés en vigilance rouge à la canicule vendredi (Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) conseillent aux parents d’élèves de garder leurs enfants à la maison ce jour-là. « Sauf arrêté préfectoral ou municipal, les écoles restent ouvertes, néanmoins il est recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants en classe », a indiqué le préfet de région Paca Pierre Dartout jeudi soir, lors d’une conférence de presse. Il a précisé qu’aucune activité scolaire, sportive ou fête de fin d’année ne pourrait avoir lieu dans les établissements vendredi. Tous les événements sportifs prévus dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont d'ailleurs annulés.

Joe Biden était prévenu, et Joe Biden n’était pas prêt. Jeudi soir, lors de la seconde partie du premier débat télévisé de la primaire démocrate, l’ancien vice-président a été attaqué de front par la sénatrice de Californie sur sa relation courtoise avec deux sénateurs ségrégationnistes, qu’il avait mise en avant la semaine dernière. Et Kamala Harris, qui a des origines jamaïcaines et indiennes, a remporté une victoire par K.O.

Que les Etats-Unis soient la meilleure nation féminine de foot au monde, ça ne fait pas beaucoup de doutes. Qu’elles fassent preuve d’une immense confiance en elles, on peut aussi le comprendre. En revanche, quand cette « surconfiance » vire à la suffisance, il y a de quoi commencer à tiquer. C’est un peu ce qui s’est passé après les déclarations en mode « gros melon » de la latérale américaine Ali Krieger, qui affirmait récemment en conférence de presse qu’elles étaient « la meilleure et la deuxième meilleure équipe du monde ». Comprendre par là : on vous prend toutes une par une, quand vous voulez, et avec n’importe quelles joueuses sur le terrain. Vous reconnaîtrez qu’on est très, très haut sur l’échelle de la suffisance.