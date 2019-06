La SCNF rembourse et échange les billets de ses voyageurs jusqu'à dimanche. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Si vous devez prendre le train ce week-end vers la « zone rouge », la SNCF vous propose de rembourser ou d’échanger vos billets TGV et Intercités jusqu’à dimanche. Les départements du Gard, de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont été placés en vigilance rouge à la canicule.

«Météo France annonce des températures exceptionnellement élevées sur l’ensemble du territoire et vient de publier un bulletin de vigilance rouge canicule pour plusieurs départements », a rappelé le groupe ce jeudi. « En conséquence, SNCF invite ses clients, notamment les plus fragiles, à reporter ou annuler leurs déplacements prévus pour cette journée » vers ces quatre départements, a-t-il ajouté.

ℹ️ #Canicule: SNCF invite ses clients les plus fragiles à reporter ou annuler leurs déplacements prévus le 28 juin.



Pour les clients longue distance : possibilité d’échanger ou annuler les billets sans frais du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin inclus



🔗 https://t.co/JddI6wXkAu pic.twitter.com/H718JChx2V — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) June 27, 2019

Les billets non-échangeables et non-remboursables aussi

Plus généralement, la compagnie donne aux voyageurs qui le souhaitent la possibilité d’annuler ou de reporter leurs déplacements en TGV ou Intercités sans frais, pour tous les voyages en France, jusqu’à dimanche soir. L’échange ou le remboursement doit être fait avant le départ du train initial.

Valable pour tous les billets TGV et Intercités – y compris pour les tarifs non échangeables et non remboursables –, cette possibilité est accessible sur tous les canaux de vente habituels, a précisé une porte-parole à l’AFP.