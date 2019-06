Tony Musulin devant la Cour d'appel de Lyon en 2010. — PHILIPPE MERLE / AFP

Il n’y avait (malheureusement) pas que la canicule dans l’actualité de ce jeudi. Retour en cinq points sur une journée bien chargée…

1. Double attentat dans les rues de Tunis

Un policier mort, huit personnes blessées. Tunis a été frappée ce jeudi par un double attentat. Une voiture de police a été prise pour cible dans le centre de la ville, faisant cinq blessés. En parallèle, « une personne s’est fait sauter devant la porte arrière » du complexe de Gorjani, où étaient rassemblés des services de la Garde nationale et de la police. Plusieurs heures après les deux attentats de Tunis, il n’y a toujours aucune revendication.

2. Fusillade devant une mosquée à Brest

Une fusillade a éclaté cet après-midi devant une mosquée de Brest, faisant deux blessés. Selon nos informations, le tireur qui circulait à bord d’une Clio a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un groupe de personnes. Il est activement recherché.

3. Les anecdotes de Nicolas Sarkozy

En librairies, l’événement de ce jeudi s’appelle Passions. C’est le titre de l’autobiographie de Nicolas Sarkozy. L’ancien président y raconte son parcours politique et personnel, jusqu’à son arrivée à l’Elysée en 2007. Fillon « puni », Royal « furieuse », « jalousie » chez LR… Nous avons sélectionné pour vous six anecdotes qui vous donneront (peut-être) envie d’en savoir plus.

4. Le retour de Toni Musulin

Le convoyeur le plus célèbre de France refait parler de lui. L’homme qui avait été condamné à Lyon en 2010 pour le vol de son propre fourgon et avait été libéré en 2013, a été interpellé cette semaine à Londres puis relâché, a indiqué à 20 Minutes une source proche du dossier. On lui reproche d’avoir voulu changer de fortes sommes en liquide, ce qui relance les interrogations sur les 2,5 millions manquants depuis le vol de 2010.

5. Les nouvelles révélations de Pamela Anderson

« C’est la vie », mais pas vraiment celle qu’on imaginait pour la star d'Alerte à Malibu. Sur son site et sous ce titre en français, Pamela Anderson a publié ce jeudi les différents échanges qu’elle a pu avoir avec l’ex-compagne d'Adil Rami sur Instagram. L’actrice y raconte que le champion du monde l’a « blessée, physiquement et mentalement. »

