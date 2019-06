Les seuils d'alerte canicule ne sont pas les mêmes partout en France, même si rien ne permet d'affirmer que l'on résiste mieux à la chaleur dans le sud que dans le nord. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les seuils d’alerte canicule varient en fonction des départements, ce qui pourrait laisser penser que la résistance à la chaleur n’est pas la même partout en France.

Pourtant, selon Etienne Pantin, chercheur en génétique, aucune étude ne permet d’affirmer que l’on résiste mieux à la chaleur dans le sud que dans le nord.

On ne naît pas tous sous la même étoile. Ni sous les mêmes températures. En cette période de canicule qui touche toute la France,il y a des variations selon les régions.

Le seuil auquel l’alerte canicule est déclenchée n’est pas le même en fonction du lieu géographique où vous vous trouvez. « Ce seuil est défini par l’institut de veille sanitaire (InVS). Il tient compte d’un certain degré d’acclimatation qui n’est pas le même par département », explique Jean-Luc Marino, prévisionniste à l’antenne Paca de Météo-France.

Aucune étude sur la résistance à la chaleur

Pour les Bouches-du-Rhône, l’alerte orange canicule sera activée dès lors que les températures ne descendent pas en dessous de 24°C la nuit, et qu’elles atteignent plus de 35 °C durant trois jours d’affilée. Dans les Côtes-d’Armor, l’alerte sera activée à partir du moment où les températures ne descendent pas en dessous de 18°C pendant trois nuits, et si elles dépassent les 31°C la journée.

« L’InVS se base sur des statistiques liées aux problèmes sanitaires engendrés par la hausse des températures, comme une recrudescence du nombre d’hospitalisations », précise le prévisionniste.

Ce calcul laisserait penser que l’on résiste mieux à la chaleur en fonction de l’endroit où l’on vit, et notamment dans le sud de la France où les habitants sont plus habitués à subir de fortes chaleurs. Une affirmation impossible selon Etienne Patin, chercheur en génétique. « C’est un sujet très intéressant mais il n’a jamais été étudié. Il faudrait décortiquer énormément de gènes afin de percevoir s’il y a mutations ou pas en fonction de la température. La taille d’un individu serait déterminée par près de 600 gènes, cela donne une idée », indique ce spécialiste.

Le froid tue plus que le chaud

Pour Patrick de Villani, gériatre à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), une meilleure résistance à la chaleur peut simplement s’expliquer par les habitudes de telles ou telles régions. « Culturellement, il y a une organisation dans le sud de la France qui permet de mieux résister à la chaleur. Les persiennes laissent l’air circuler, par exemple, les ouvertures des maisons sont souvent moins grandes ce qui permet de conserver la fraîcheur. Les murs sont davantage blancs dans les régions du sud, et l’emploi du temps s’adapte. Comme en Espagne où personne ne travaille en début d’après-midi », avance-t-il.

Si la canicule occupe toutes les pensées depuis le début de la semaine, Etienne Pantin rappelle que le froid tue davantage. « Dans une étude de 2018 sur le taux de mortalité lié aux températures, on constate que le froid est responsable du double de mortalité (3 %) que le chaud (1,8 %). On a donc un peu tendance à surestimer le risque de la chaleur, alors que le froid est bien plus mortel », prévient Etienne Pantin.