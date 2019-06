Des enfants se rafraichissent à Nice, le 26 juin 2019. — VALERY HACHE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que la France croule sous la chaleur depuis le début de la semaine, le mercure va encore monter d’un cran ce jeudi et vendredi, où le pic d’intensité de la canicule est attendu. Ces records seront accompagnés d’une pollution à l’ozone et de risques sanitaires non négligeables. Mercredi, Météo-France​ a placé 13 départements supplémentaires en vigilance « orange » à la canicule, portant à 78 le nombre de départements concernés. L’alerte s’étend à nouveau vers le sud et vers l’ouest du pays, n’épargnant que les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et quelques zones du Sud-Ouest.

Plus de 7 milliards de personnes n’ont jamais utilisé Bitcoin de leur vie*. Pour tout le buzz qu’il génère depuis 10 ans, le pionnier des cryptomonnaies reste un produit spéculatif de niche. Mais l’idée d’une devise virtuelle stable, capable de traverser les frontières à la vitesse de l’éclair, presque sans frais, et permettant de payer en ligne en un clic, fait saliver les géants du Web. La semaine dernière, Facebook a présenté Libra, une cryptomonnaie qu’il espère lancer en 2020 avec une trentaine de partenaires. Son papa, le Français David Marcus, qui s’occupait de Facebook Messenger après avoir dirigé Paypal, le proclame : « Le temps est venu pour Internet d’avoir un protocole pour l’argent. »

La bataille est lancée. Alors que la primaire démocrate tourne à une battle royale entre plus de 20 prétendants, le premier débat télévisé a été découpé en deux soirées. Mercredi, les 10 premiers candidats ont surtout tenté de se faire remarquer. Avec des échanges dominés par la crise des migrants et la réforme de la santé, Elizabeth Warren a fait parler son expérience. Et dans le duel des jeunes Texans, Julian Castro a oblitéré Beto O’Rourke.