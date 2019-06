La société Ruel rappele son bacon cru fumé (image d'illustration). — Pixabay/ CarlottaSilvestrini

La société sarthoise Ruel a annoncé ce mercredi le retrait de la vente et le rappel chez le consommateur de filets mignons fumés et de bacon cru fumé, quelle que soit la date limite de consommation.

« Des contrôles ont mis en évidence la présence de salmonelles », dans les filets mignons fumés (nature, 5 baies, herbes de Provence, piment) et le bacon cru fumé, tranché en barquette sous atmosphère protectrice, en morceau et en entier sous-vide, indique le groupe dans un communiqué. Ces produits ont été commercialisés du 21 avril 2019 au 26 juin 2019 avec le numéro d’identification vétérinaire FR-72-039-003- CE, selon le texte.

Fièvre et troubles intestinaux

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures qui suivent la consommation des produits contaminés, explique la Charcuterie Ruel.

Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés, ajoute-t-elle. La société conseille aux personnes qui auraient consommé les produits ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes de consulter, sans délai, leur médecin.