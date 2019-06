Google (illustration). — M.C./20 MINUTES

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Saint-Paul de Vence à Cherbourg.

La question du jour : Pourquoi l’UFC Que Choisir attaque Google en justice ?

Pour la première fois en Europe, une action de groupe a été lancée contre Google pour violation du règlement général de protection des données sans que les utilisateurs en aient pleinement conscience. L’UFC-Que Choisir reproche à l’entreprise américaine de ne pas respecter le règlement général de protection des données (RGPD), la législation européenne qui régit l’exploitation des données personnelles entrée en vigueur il y a un peu plus d’un an. L’association de défense des consommateurs réclame l’indemnisation de chaque utilisateur concerné à hauteur de 1.000 euros. On vous explique tout dans cet article.

La star improbable du jour : Modeste, l’attaquant inconnu ou presque, devenu icône du Mondial féminin

Anthony Modeste. Non, on vous épargnera le jeu de mots sur son nom, mais sachez que ce jeune homme, actuellement attaquant d’un promu en Bundesliga, le FC Cologne, est devenu une star du foot féminin. Pourquoi ? D’abord parce qu’il est l’avant-centre vedette de cette formation peu connue en France, mais très suivie outre-Rhin, y compris par des membres de l’équipe féminine d’Allemagne. Ensuite parce que sa célébration sur les buts a été reprise par une attaquante anglaise. Vous suivez ? Le détail par ici, avec la réaction de l'intéressé.

Le fake off du jour : Non, les députés ne touchent pas le pactole pour leur retraite

Paris le 7 juin 2011. Palais Bourbon. Illustration séance Assemblée nationale. Députés. Hémicycle. Ministres. - ALEXANDRE GELEBART / 20 MINUTES

Un post Facebook viral affirme à tort que six mois de mandats suffisent aux députés pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Leur régime de retraite est en fait aligné sur celui de la fonction publique.

La bonne affaire du jour : Le prix du porc s’envole, les éleveurs bretons retrouvent le sourire

Un éleveur douche une cochette porc blanc de l'Ouest (illustration). - C. Allain / APEI / 20 Minutes

L’épidémie de peste porcine, qui sévit en Chine et se propage en Asie, chamboule le marché du porc mondial avec une envolée des prix depuis plusieurs semaines. Après des années de crise, les éleveurs bretons profitent de cette envolée des prix pour se refaire un peu la cerise. La profession refuse toutefois de s’enflammer, craignant par-dessus tout l’arrivée de l’épidémie sur le sol français. Notre reportage.

La vidéo du jour : Le meilleur restaurant du monde est français

