Une semaine de canicule est attendue en France (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

La carte de France est presque entièrement orange. Météo France place ce mercredi 13 départements de l’ouest et du sud en vigilance orange, portant le nombre total de départements concernés par cet épisode caniculaire à 78.

Météo France annonce un début de vigilance pour les départements suivants : Ariège (09), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Charente-Maritime (17), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Gard (30), Gers (32), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Var (83) et Vendée (85).

Ce mercredi, les températures maximales seront atteintes en fin d’après-midi et on attend des températures fréquemment comprises entre 38 et 40 degrés du Sud-Ouest vers le Massif central, et vers la Provence. La nuit de mercredi à jeudi sera particulièrement chaude avec des températures minimales au lever du jour souvent comprises entre 20 et 24 degrés.