L’été, le sable chaud, les joies de la plage et les corps qui se dénudent. Ce cadre idyllique est le théâtre parfait des premiers émois amoureux et sensuels. L’ambiance caliente échauffe les corps et les esprits, aide à laisser sa timidité de côté et à tenter de nouvelles expériences charnelles. Premier baiser, premier amour et première expérience sexuelle : l’été est la saison des premières fois. Mais aussi celle des premières plus atypiques : première utilisation d’un sextoy, première expérience échangiste, premier plan à plus de deux ou encore première nuit avec un(e) inconnu(e). Après tout, il fait chaud, et en vacances, on résiste moins à la tentation !

Avez-vous vécu votre première fois pendant vos vacances d'été​ ? Quel âge aviez-vous et comment ça s’est passé ? Avez-vous testé de nouvelles expériences sexuelles, et si oui, lesquelles ? Avez-vous aimé au point de renouveler ? Votre sexualité a démarré ou s’est affranchie à l’occasion de vacances estivales, racontez-nous. On prêtera notre oreille la plus attentive à vos souvenirs coquins et votre témoignage restera anonyme.