Sous la canicule ou le cagnard, par temps chaud ou par temps étouffant, voici vos immanquables du jour.

La prévision météo du jour : 65 départements placés en vigilance orange pour la canicule

La vague de chaleur emporte de nouvelles régions. Météo France a placé douze départements supplémentaires en vigilance orange canicule ce mardi. En tout, 65 départements sont concernés. Découvrez la liste ici.

Au passage, on recueille votre sentiment sur le coup de chaud. Faites-vous partie de ceux et celles qui sont stressés par la canicule ? Ou gardez-vous la tête froide (pardonnez ce jeu de mots médiocre, dû à la torpeur ambiante) ?

Ce qui nous amène en toute subtilité à l’article ci-dessous.

L’article lobby breton du jour : pour échapper à la canicule, rejoignez la Bretagne

En ces jours de juin, toute la Gaule subit le coup de chaud. Toute ? Non ! Une péninsule en haut en gauche de la carte résiste encore et toujours à l’envahissante canicule. Découvrez pourquoi il faut dès à présent vous réfugier en Bretagne.

Et si la Bretagne, ça ne vous gagne pas, vous pouvez vous rabattre sur les grottes en Occitanie.

La question du jour : Attaquer l’État en justice est-il le nouveau moyen de faire entendre sa cause?

Une mère et sa fille ont attaqué l’État français en justice pour « carence fautive » en matière de lutte contre la pollution. Le tribunal devrait rendre sa décision aujourd’hui. Découvrez pourquoi attaquer l’Etat en justice est aujourd’hui devenu un nouveau moyen de faire entendre sa voix, que ce soit celle d’un détenu non-fumeur contraint de passer 120 jours dans une cellule enfumée par son voisin, aux familles des victimes du crash de Charm-el-Cheikh (Egypte). Sans parler évidemment de « L’Affaire du siècle », l’action lancée fin 2018 par quatre associations pour contraindre l’Etat à respecter ses engagements climatiques…

Rami c’est fini. Pamela Anderson et Adil Rami sont en pleine rupture et ce n’est pas beau à voir ni à lire. Après une romance de deux ans et une installation à Marseille, la star d’Alerte à Malibu accuse le footballeur d’avoir une double vie. Et ce n’est pas tout…

La vidéo du jour : les coiffures les plus originales des footballeuses

Du mulet à la crête iroquoise, les coupes de cheveux des footballeurs jouent l’originalité. Mais les femmes ne sont pas en reste.

Et voilà c’est tout pour aujourd’hui, buvez de l’eau, allumez les ventilos (et pas le feu) et fermez vos volets en journée. On vous souhaite une bonne et fraîche soirée.