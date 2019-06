Des lycéens passent le bac en juin 2018 (image d'illustration). — FREDERICK FLORIN / AFP

Un nouveau couac dans la session 2019 du baccalauréat ? Après des soupçons de fuites, puis des coquilles relevées dans des sujets de mathématiques, des élèves dénoncent cette fois une erreur dans l’énoncé d’une épreuve du bac STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable). Ce mardi, le mouvement national des lycéens de Loire-Atlantique a annoncé avoir envoyé un courrier au rectorat de Nantes et à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, pour lui faire part de ces « irrégularités » et demander « l’indulgence des correcteurs », avec « un barème ajusté ».

Dès la sortie des résultats du #BacSTI2D, j'invite tous les candidats à faire la demande pour avoir sa copie du #BacETT et voir si la correction aura été indulgente.



Possible dans toutes académies.



Forumulaire de l'académie de Nantes : https://t.co/4fqOlWuZWg — Evan GAFFIERO (@evan_gaffiero_) June 24, 2019

Selon le communiqué du MNL 44, l’erreur concerne l’épreuve d’enseignement technologique transversal, qui s’est déroulée jeudi dernier. Une valeur erronée dans un tableau aurait compliqué la réalisation de l’exercice. « Beaucoup de lycéens ont utilisé [cette donnée] pour tester la formule qui ne fonctionnait pas. Cela a provoqué une perte de temps et donc un temps limité pour terminer le sujet entièrement », regrette Evan Gaffiero, élève en terminale STI2D au lycée Nicolas-Appert d’Orvault et secrétaire fédéral du MNL 44. Sur les réseaux sociaux, des lycéens ont fait le même constat.

Et merce les ptits potes @EducationFrance pour l'erreur dans le sujet qui m'a fait perdre 30 min et qui m'a donc obligé à bâcler la fin du sujet par manque de temps 👏🏽👏🏽#BacETT #BacSti2d #Bac2019 — how? (@Flavio0834) June 20, 2019

Toujours rien de la part de @EducationFrance qui s'en moque totalement des "coquilles" du #BacETT de STI2D alors que le jour même pour les S des mesures avaient été prisent. Il serait peut-être temps de mettre tout le monde sur le même pieds d'égalité — ''Toxico'' CorentinDN (@Toxico_HxR) June 23, 2019

Plusieurs pétitions ont été lancées en ligne, récoltant au total plus de 15.000 signatures. Contacté, le ministère de l’Education nationale indique à 20 Minutes qu’aucune erreur n’a pour le moment été remontée concernant cette épreuve.