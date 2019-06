EXHIBITIONNISME Une femme a filmé un homme qui s’est installé près d’elle et a commencé à se masturber dans un TGV, et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux

Le TGV Océane (illustration) — SIPA

La scène est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Une Rochelaise a filmé un homme en train de glisser la main dans son pantalon, alors qu’il se trouvait assis près d’elle dans le TGV Paris-Poitiers, samedi dernier.

Elle raconte que l’individu a changé de place pour s’installer près d’elle, l’a regardé et a commencé à se masturber, alors que la voiture était quasiment vide. Elle a alors décidé de filmer la scène et l’a postée sur Twitter, et assure que c’est la vidéo la plus « soft » qu’elle a publiée.

La SNCF « regrette ces conditions de voyage difficile »

La SNCF a répondu au post de l’auteure de la vidéo, Natacha, en assurant « comprendre son inquiétude » et en regrettant « ces conditions de voyage difficile ». « Si cela venait à se reproduire, n’hésitez pas à le signaler au Chef de Bord ou à joindre le service d’urgence SNCF au 3117 ou au 31 177 par SMS. »

Bonjour Onlygold20,

Je comprends votre inquiétude et regrette ces conditions de voyages difficiles. Aussi, si cela venait à se reproduire, n'hésitez pas à le signaler au Chef de Bord ou à joindre le service d'urgence SNCF au 3117 ou au 31 177 par SMS.

Bien à vous. — SNCF (@SNCF) June 23, 2019

Vice-présidente de l’association « MoiAussiAmnésie », association dédiée aux victimes de traumatisme suite à des violences sexuelles, Natacha, qui s’est dit « sidérée » sur France Bleu, a annoncé son intention d’aller porter plainte.