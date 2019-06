Une candidate au bac le 17 juin 2019 au lycée Pasteur de Strasbourg. — FREDERICK FLORIN / AFP

Mieux vaut prévenir que guérir. Des records de chaleur pour un mois de juin sont attendus cette semaine, le jour le plus chaud étant prévu jeudi. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a ainsi annoncé ce lundi lors d’une conférence de presse, que les épreuves du brevet des collèges, initialement prévues les 27 et 28 juin, étaient reportées au 1er et 2 juillet en France métropolitaine.

De nouvelles convocations vont être envoyées aux élèves. ll a précisé que l’ordre des épreuves serait identique au programme original. Le ministre a indiqué que les sujets de secours allaient être utilisés pour les épreuves.

« On ne transige pas avec la sécurité des élèves »

« C’est la première fois que nous avons à assumer de telles chaleurs alors qu’il y a encore cours et des examens », a déclaré le ministre. « Il est impensable de laisser composer des élèves dans une atmosphère étouffante. On ne transige pas avec la sécurité des élèves », a ajouté le ministre.

En revanche, il n’y a pas de modification pour les autres examens, notamment pour les oraux de l’épreuve anticipée de français.