L'été est propice aux rencontres, même improbables. — Pixabay

L’été est réputé pour être la saison qui booste la libido. Et lorsqu’on est à des kilomètres de chez soi en vacances, l’esprit serein, on est plus ouvert à l’aventure. Surgit alors celle ou celui qu’on n’attendait pas. Le pizzaïolo du resto de la plage, le voisin du camping qui a 15 ans de plus, le chef d’entreprise super sexy, la mère de famille, le ou la touriste russe avec qui on ne parle aucune langue commune… Une attirance irrationnelle et un choc de deux mondes explosif.

Des histoires d’amour fugaces, mais qui vous ont laissé des souvenirs mémorables, que ce soit sexuellement ou sentimentalement. Même si, au final, chacun est reparti de son côté.

Si vous aussi vous avez connu une telle aventure d’été qui vous a chamboulé les sens et/ou le corps, racontez-vous tout via ce formulaire. Comment avez-vous rencontré cet amour estival qui n’aurait pas dû vous plaire, mais avec qui vous avez connu des moments forts ? Qu’est-ce qui vous a fait craquer chez elle ou lui ? Comment s’est finie votre histoire ? On ne dévoilera pas votre nom. Et qui sait, votre amoureux estival de l’époque se reconnaîtra peut-être dans votre témoignage ?