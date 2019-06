VOUS TEMOIGNEZ A l’occasion des vacances d’été, «20 Minutes» lance une série sur les rencontres estivales et propose à ses internautes de raconter leurs aventures

Etait-ce vraiment une bonne idée cet amour de vacances ? — Paint / Mood Board/REX/SIPA

Ah, cet été passé au camping du Homard, comment l’oublier ? Mais si, rappelez-vous : vous aviez craqué pour le bel Angel, un Argentin mystérieux. Tout allait bien jusqu’à ce que vous vous rendiez compte (un peu tard) qu’Angel était un gros beauf, hyper-gênant avec votre groupe d’amis du camping et peu respectueux du monde en général.



Cet épisode, vous évitez évidemment de le raconter en soirée, au moment où tout le monde se met à parler de ses amours de vacances. Mais aujourd’hui, tout change : 20 Minutes est là pour vous prêter une oreille attentive et recueillir vos témoignages (anonymes) sur cet épisode de votre vie. N’ayez plus peur, venez nous raconter comment votre amour d’été s’est transformé en malaise total. C’est l’occasion d’exorciser tout ça (et de se marrer un peu aussi).