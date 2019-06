Jean-Michel Blanquer dans une classe — GO AMEZ/SIPA

Alors que la France se prépare a vivre une semaine d’intense canicule, écoliers et collégiens vont encore en cours remplir leurs cahiers et leurs devoirs. Le ministère de l'Education nationale​, inquiet de la chaleur qui pourrait peser sur nos petites têtes blondes, a publié des recommandations pour les directeurs d’écoles et les chefs d’établissement, comme par exemple « garder les enfants dans une ambiance fraîche » ou « étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles »

Des astuces qui ont fait rire jaune de nombreux professeurs et enseignants, dénonçant l’état des écoles et des collègues qui rendraient impossible la mise en pratique de tels conseils. Un décalage qu’ils ont dénoncé sur Twitter, comme le recense le HuffPost.

« Déjà rien que les deux premiers tirets : LOL. Encore des gens qui semblent n’avoir jamais vu une école en vrai… » pour l’une d’elle, « Depuis quand on a des volets dans nos classes ? Des thermomètres qu’on n’a pas, et qui serviraient à quoi ? À voir qu’il fait 40 dans la classe, et 38 dans la cour ? » pour l’autre. Petit florilège.

Ils se foutent de nous?

Depuis quand on a des volets dans nos classes? Des thermomètres qu’on n’a pas, et qui serviraient à quoi? À voir qu’il fait 40 dans la classe, et 38 dans la cour? 😳😬😩

⁦@parentsprofsmag⁩ pic.twitter.com/k14Inpz969 — Loulou fitzgerald (@Islandeliss) June 22, 2019

Et si on cessait de faire durer l'année scolaire jusqu'en juillet pour le seul plaisir de faire suer les personnels, plutôt?#VieDeProf #Canicule pic.twitter.com/bCvElZ0RJA — Irène-Agathe (@AgatheIrene) June 22, 2019