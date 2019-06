La canicule va frapper la France cette semaine — ALLILI MOURAD/SIPA

Le ministre de la Ville et du Logement et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont appelé les entreprises du BTP à se montrer vigilants autour des conditions de travail des salariés du secteur de la construction pour cette semaine de canicule. La ministre du Travail a quant à elle demandé que certains horaires de travail soient adaptés à la chaleur extrême.

« Les employeurs ont des obligations et on est en train de les rappeler fortement, on va suivre ça de près », a rappelé Muriel Pénicaud sur RTL, avec une attention toute particulière au secteur du bâtiment « car c’est là qu’il y a le plus de risques ».

Au moins trois litres d’eau fraîche offerts par jour

« Chaque salarié doit se voir fournir au moins trois litres d’eau fraîche de boisson par jour », ont rappelé également le ministre de la Ville et du Logement et Jacques Chanut, le président de la Fédération française du bâtiment.

En outre, « une des premières mesures de sécurité consiste à évaluer la situation et s’informer des conditions météorologiques et des bulletins d’alerte », ont-ils ajouté.