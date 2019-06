VETEMENT Elles réclament le droit de porter la tenue qu’elles souhaitent sans avoir à subir les regards et les commentaires déplacés

C’est le nouveau hashtag à la mode. Sur Twitter, derrière le #JeKiffeMonDecollete, des utilisatrices publient des photos de leurs décolletés (comme le nom l’indique bien). Elles souhaitent ainsi protester contre les regards et commentaires déplacés qu’elles subissent lorsqu’elles portent ces tenues et militer pour le droit de s’habiller comme elles le souhaitent, surtout avec la canicule qui arrive.



Tout a commencé avec le tweet de Pensée aléatoire, qui a publié une photo de son décolleté jeudi 20 juin avec le texte suivant : « Je comprends mieux pourquoi personne ne me regardait dans les yeux aujourd’hui »

Je comprends mieux pourquoi personne ne me regardait dans les yeux aujourd'hui 🙄 pic.twitter.com/ygOlKZrFWn — Pensée aléatoire 🙄 (@aleatoirepensee) June 20, 2019

L’appel du 21 juin

Suite aux nombreux commentaires et succès de la photo auprès des utilisatrices se reconnaissant dans la description, Zohra Bitan, chroniqueuse des Grandes Gueules de RMC, lance l’appel du 21 juin : « N’oubliez pas les filles, demain samedi 22 juin 18h, en attendant la #Canicule et en guise de résistance à la police vestimentaire qui tente des percées ça et là #JeKiffeMonDecollete en image ici ! Préparez vos photos. »

N’oubliez pas les filles, demain samedi 22 juin 18h, en attendant la #Canicule et en guise de résistance à la police vestimentaire qui tente des percées ça et là #JeKiffeMonDecollete en image ici ! Préparez vos photos 🌷💙 pic.twitter.com/IbAQOSnpWr — Zohra Bitan 🇫🇷 (@ZohraBitan) June 21, 2019

Et le mouvement a sacrément percé, malgré quelques trolls masculinistes. Avec plus de 15.000 tweets utilisant ce hashtag.

#JeKiffeMonDecollete

Parce que je suis une femme libre, parce que nos grands mères se sont battues pour la liberté. Merci @ZohraBitan pour l'initiative pic.twitter.com/2PbtFUqR4h — Marie d'ange (@Mariedange) June 22, 2019

soutien a tous les decolleté du monde qui ne respire pas assez cest votre moment #JeKiffeMonDecollete pic.twitter.com/3ewoQxWUuQ — princesse sarah (@w4aifu) June 22, 2019

De quoi se donner un peu d’air.