De violents orages, entraînant localement des chutes de grêle et de fortes pluies, ont frappé le centre de la France, le 15 juin 2019. (Illustration). — Franck LODI/SIPA

Vingt-cinq communes des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère et de la Haute-Savoie ont été reconnues en état de « catastrophe naturelle » après la grêle et les intempéries du 15 juin, selon un arrêté du ministère de l’Intérieur publié samedi au Journal officiel.

Cette reconnaissance permettra de déclencher des indemnisations exceptionnelles pour les victimes de ces intempéries, qui ont engendré inondations et coulées de boue.

Parmi les communes concernées, se trouvent Dagneux (Ain), Genestelle (Ardèche), Bourg-de-Péage et Romans-sur-Isère (Drôme).

La situation est vraiment dramatique

Le 16 juin, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume avait promis cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. « C’est catastrophique, j’ai rarement vu des épisodes comme celui-ci, la situation est vraiment dramatique. En termes agricoles, la Drôme et l’Isère sont les départements les plus touchés », avait alors déclaré le ministre. « Pour la plupart des récoltes, c’est entre 80 et 100 % de pertes », avait-il ajouté.

Dans la Drôme, les pompiers sont intervenus à près de 380 reprises, dont plus de 200 rien qu’à Romans-sur-Isère. En Haute-Savoie, une touriste allemande de 51 ans est décédée dans un camping, écrasée par un arbre tombé sur son camping-car.