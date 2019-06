Les séries S et ES sont concernées. — FREDERICK FLORIN / AFP

Des petites boulettes qui font les gros titres. Des erreurs et coquilles ont été constatées dans les épreuves de mathématiques du bac qui ont eu lieu ce vendredi, selon une information de franceinfo confirmée à 20 Minutes par le ministère de l’Education nationale.

Dans l’épreuve de la série ES pour les élèves inscrits dans la spécialité maths, la question 1 B de l’exercice 2, l’intitulé évoquait une « matrice d’adjacence » au lieu d’une « matrice de transition », ce qui aurait pu perturber les candidats. Autre erreur d’énoncé : dans le sujet dédié à la série S, il était indiqué que « les quatre questions de l’exercice sont indépendantes » alors qu’il y en avait cinq. Enfin dans le sujet de maths dédié à la série ES et L, l’exercice 4 de la partie C demandait aux candidats de se référer à un document en annexe 1 alors qu’il se situait dans l’annexe 2.

De telles erreurs dans les énoncés arrivent presque chaque année. Et la réponse du ministère est à chaque fois différente, selon leur gravité. Interrogé par 20 minutes, le ministère indique que les candidats ne seront pas évalués avec davantage de bienveillance sur cette épreuve et qu’il n’est pas prévu d’annuler la notation d’une partie de l’épreuve à cause de ces erreurs. « Car l’on considère que les candidats n’ont pas été désavantagés. Ils ont eu connaissance des rectificatifs de ces intitulés au cours de l’épreuve grâce aux surveillants ». Pas sûr que les candidats, si prompts à dégainer des pétitions en cas de mécontentement, l’entendront de cette manière.