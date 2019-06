LARFEUILLE Surprise, plus il y a de l'argent, plus ils sont rendus à leur propriétaire

Un portefeuille et de la monnaie (Illustration) — Pixabay

Vous trouvez un portefeuille perdu, est-ce que vous le rendez ? Oui, non ? Des scientifiques ont voulu connaître la réponse et ont mis sur pied une étude grandeur nature. Pas moins de 17.000 portefeuilles ont été disséminés dans 40 pays, raconte Midi Libre. Ils avaient plus au moins d’argent, des objets ou non à l’intérieur.

C’est la revue Science qui a publié les résultats, et ils comportent leur lot de surprises. Notamment le fait que plus le portefeuille comporte de l’argent, plus il est rendu. 40 % des portefeuilles sans argent ont été rendus, contre 51 % de ceux qui en contenaient. Comme si sans argent, ça ne valait pas le coup de faire l’effort. Idem : si on y trouve une clé, il sera aussi plus souvent rendu qu’autrement.

Même si les résultats diffèrent suivant les pays, ces tendances restent. Entre pays, les champions de l’honnêteté semblent être des Scandinaves, et notamment les Danois. 82 % des portefeuilles « perdus » y ont été rendus. En revanche, c’est plus difficile au Kenya, au Pérou ou en Chine, où seul 8 à 22 % des objets trouvés ont été rendus.

L’étude a coûté pas moins de 600.000 euros, tout de même.