BUG Un bug informatique a donné aux clients de La Poste pendant près d’une heure, l’accès à d’autres comptes utilisateurs et donc à certaines de leurs informations personnelles

Un bug informatique de moins d'une heure à la Poste permettait d'avoir aux données privées des clients — GILE MICHEL/SIPA

Jeudi matin peu avant 10h30, les clients de La Poste ont eu une surprise pas vraiment agréable en allant sur leur compte personnel, rapporte le site Nextinpact. Les utilisateurs se trouvaient en effet non pas connectés à leur espace perso mais à celui d’autres. En prime, le compte changeait à chaque fois que l’on rafraîchissait la page.

Comme l’ont signifié les internautes sur Twitter, ils ont donc eu accès à différentes informations personnelles d’autres clients de La Poste : noms, prénoms, adresses de facturation, historique de commandes… Il était même possible de modifier le contenu des comptes.

⚠ @lisalaposte SVP TOUT DE SUITE

En me connectant sur mon compte, j'ai eu accès au compte de qql d'autre, j'ai pu voir le détail d'une de ses commandes avec adresses du destinataire et tout !

A chaque fois que de rafraîchie la page j'arrive sur le compte d'un autre client ! — Licorice. (@sientifix) June 20, 2019

#LaPoste @LaPosteBusiness

Probablement un souci sur votre site web, en changeant de page, je tombe sur des comptes différents du mien, et du coup je vois les commandes des comptes etc... pic.twitter.com/cgZKsLOOmE — Théo. (@theomsse) June 20, 2019

A priori pas d’accès à Digiposte

La Poste ne tarde pas à réagir aux clients qui l’interpellent sur le réseau social. « Bonjour, nous rencontrons actuellement un incident technique au niveau des comptes clients […] En attendant le site est mis en maintenance », répond à 11h09 l’une des community manager de l’entreprise.

Finalement vers 11h30, La Poste indique que « l’incident est résolu » sans donner plus de détails sur les raisons du bug ni de ses conséquences. Seule la CM indiquera à un client inquiet que « l’accès au compte Digiposte n’a pas été impacté par cet incident ». Digiposte est un service qui permet de recevoir et classer automatiquement des documents importants et confidentiels comme des factures, des justificatifs de domicile, des relevés de compte, pou encore des bulletins de paie.