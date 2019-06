METEO Sont concernés l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie

Ilutration lors d'un orage. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Une semaine après les violents orages qui ont provoqué d’importants dégâts dans la région, bon nombre d’habitants devraient surveiller le ciel ces prochaines heures avec la boule au ventre. Cinq départements de Rhône-Alpes sont en effet placés en alerte orages par Météo-France à compter de ce vendredi après-midi.

L’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange. Selon Météo-France, ces orages « prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps (30 à 50 millimètres en une heure) ».

L’état de catastrophe naturelle attendu

Il n’est pas exclu que les départements voisins, en vigilance jaune, soient également concernés. Des orages ponctuellement violents mais plus localisés pourraient se produire.

Après les intempéries qui ont ravagé de nombreuses productions agricoles dans le département et conduit au décès d’une touriste allemande, entre 20 et 25 communes de la région vont être reconnues en état de « catastrophe naturelle » dans les prochaines heures, selon le ministère de l’agriculture.