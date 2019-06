Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Washington a interdit jeudi aux compagnies aériennes américaines le survol de l’espace aérien contrôlé par Téhéran au-dessus du Golfe et du Golfe d’Oman « jusqu’à nouvel ordre » après que l’Iran a abattu un drone militaire américain. Ces restrictions sont justifiées par une « augmentation des activités militaires et la tension politique croissante dans la région, qui représentent un risque pour les opérations de l’aviation civile américaine » accompagné d’un risque d'« erreur d’identification », a indiqué l’Administration aéronautique fédérale américaine.

Sans surprise, les délicates négociations engagées au sommet européen pour trouver une personnalité acceptable pour la présidence de la Commission ont échoué jeudi. Conséquence : un sommet de crise a été convoqué pour le 30 juin. « Il n’y a eu de majorité sur aucun candidat. Nous nous retrouverons le 30 juin. Je vais poursuivre les consultations », a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le président du Conseil Donald Tusk à l’issue de la première journée du sommet. Les maigres espoirs de parvenir à une solution avaient été douchés par Donald Tusk à l’issue d’un entretien avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Seulement 18 ans et déjà un nom qui circule dans les couloirs NBA depuis une saison entière. Sekou Doumbouya, 2m05, ailier au CSP Limoges, s’est présenté la nuit dernière à la Draft NBA​, moment solennel où les jeunes prodiges comme lui peuvent faire leur entrée dans la grande ligue nord-américaine.

Sekou Doumbouya is our selection at 15!



Welcome to the squad, Sekou! #DetroitBasketball pic.twitter.com/iPImqqn3o6