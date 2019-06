Squeezie et Joyca, à l'origine du tube de l'été 2019 ? — Squeezie/YouTube

Demain, nous fêterons la musique, le printemps et la Saint-Rodolphe. Mais pour l’instant, l’heure est à nos immanquables, un résumé de l’actu du jour en cinq points.

Les aveux du jour : Le tueur de la gare de Perpignan sort du silence

Après avoir nié les faits, il a fini par les reconnaître « avec de nombreux détails ». Jacques Rançon, le « tueur de la gare de Perpignan », a reconnu devant les enquêteurs avoir tué Isabelle Mesnage, 20 ans, en 1986 après l’avoir prise en stop. Il a été mis en examen pour assassinat et viol. Pour les parents de la victime, ses aveux sont « un soulagement », indique leur avocate.

Le procès de Jacques Rançon, accusé d'avoir violé, tué et atrocement mutilé deux femmes, mais aussi tenté d'en violer deux autres laissées pour mortes en 1997 et 1998, s'est ouvert lundi 5 mars 2018, à Perpignan. - AFP

2. L’annonce du jour : Anne Hidalgo en «mode commando»

Depuis 2016, ce sont 230 rixes entre bandes rivales qui ont éclaté dans les rues de la Capitale. Et huit personnes en sont mortes. Bien trop pour la maire de Paris qui a annoncé ce jeudi le recrutement d’une vingtaine de médiateurs d’ici au 1er juillet. Objectif : occuper l’espace, dénouer les tensions et éviter que de nouveaux incidents n’éclatent entre les jeunes Franciliens.

3. L’interview du jour : Les laboratoires «passent un peu à côté de la réglementation»

Des poulets trop gros pour marcher et des « vaches à hublot », via lesquels il est plus facile de faire des expériences sur l’estomac. C’est ce que l’on peut voir sur la nouvelle vidéo de l’association de lutte contre la maltraitance des animaux L214, qui a porté plainte contre le laboratoire où ont été tournées les images. Mais pour le porte-parole de la Fondation Brigitte-Bardot, il faut que le cadre législatif change si l’on veut que ce type de démarche ait une chance d'aboutir.

​4. La question du jour : l'ourson Douillous pourra-t-il retourner à la vie sauvage?

Douillous, l’ourson de cinq mois découvert en Ariège et qui avait fugué de son enclos, a été placé dans un refuge sécurisé. Sevré et pris en charge pour quelques semaines, il doit retourner à la vie sauvage à l’automne. Mais les derniers cas d’oursons remis en liberté dans les Pyrénées après leur prise en charge ont été un échec. Ses soigneurs ont donc pris des mesures radicales...

5. La question du jour (bis) : le tube de l'été est-il mort (malgré Squeezie)?

Plutôt Mirador ou Bye Bye ? Les deux morceaux nés d’un défi entre Squeezie et trois de ses amis ont trouvé leur place sur les grilles radio et télé et vous aurez sans doute bien du mal à passer à côté dans les semaines qui viennent. Mais peut-on dire pour autant que ce sont des tubes de l’été ? C’est la question que s'est posée notre service culture…

Voilà c'est tout pour aujourd'hui.