Votre amour de vacances est devenu celui de toute une vie? Racontez-nous

Illustration d'un couple sur la plage. — Pixabay

Canicule, spritz et terrasses. Avec l’été qui s’installe, 20 Minutes vous propose de participer à une série sur les amours de vacances.

Pour ce premier épisode, nous invitons nos internautes à partage leur expérience d’un amour d'été devenu la romance d’une vie.

Si vous souhaitez nous raconter comment vous avez rencontré et séduit, comment vous êtes tombé amoureux de votre partenaire de vie il y a plusieurs étés et comment cette rencontre estivale a su laisser la place à une histoire sur le long terme, vous pouvez répondre à cet appel à témoignages.

Un feu de camp sur la plage, un cocktail rafraîchissant, la brise de la montagne pendant une randonnée, le stress au loin, la routine oubliée tout comme le boucan du métro… Ce sont souvent les ingrédients d’une belle rencontre en été qui parfois devient l’amour d’une vie. Certains croient que la passion des vacances s’éteint une fois de retour au bercail, mais il arrive qu’un flirt ou qu’un coup de foudre estival se transforme en une relation passionnelle, puis en vie à deux voire plus si affinités. Certains d’entre vous ont peut-être épousé ou ont eu des enfants avec cette personne croisée un été ou retrouvée régulièrement sur un lieu de vacances.

Vous avez peut-être rencontré votre moitié pendant une colonie de vacances, une semaine de surf avec l’UCPA, au feu d’artifice du 14-Juillet ou lors d’un fest-noz en Bretagne et, avec cette personne, construit une histoire d’amour et une famille. Et, nous, on veut tout savoir (et rêver aussi)… Alors, si vous avez envie de nous raconter les vacances qui ont fait basculer votre cœur et votre vie, comment vous avez su garder la magie au quotidien sans le sable et le soleil, envoyez-nous vos témoignages en répondant à ce questionnaire. Et n’hésitez pas en entrer dans les détails, des romantiques au plus torrides.