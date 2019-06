Un prof devant sa classe (illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

Le french bashing du jour : Les profs français sont les plus chahutés au monde

Moins bien formés que dans d’autres pays, les enseignants français ont plus de mal à gérer leur classe et les comportements perturbateurs des élèves, ils sont aussi plus nombreux à signaler des problèmes de discipline, selon une enquête de l'OCDE publiée ce mercredi. Une explication serait que près d’un enseignant français sur cinq indique n’avoir reçu aucune formation sur les contenus disciplinaires.

Les préparatifs du jour : Toutes les nouveautés du Hellfest 2019

Heavy metal fans are seen during Hellfest heavy metal open air festival in Clisson near Nantes Western France on June 23 2018. - SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Le festival metal, qui débute vendredi, met un point d’honneur à renouveler l’expérience, sur scène comme sur son site de Clisson. Ça commence par le festival itinérant Knotfest, avec Slipknot, qui se déroulera exceptionnellement sur le site en ouverture jeudi. Un écran XXL sera aussi installé sur les scènes principales, ainsi que de nouveaux décors. 55.000 festivaliers sont attendus. Les détails sont ici.

L’attaque du jour : Attention aux buses

Une joggeuse a été attaquée par une buse dans la région de Molsheim (Bas-Rhin) début juin. Ce n’est pas une première : déjà l’année dernière, plusieurs attaques similaires avaient été signalées. On en profite pour ressortir cet article, qui vous explique pourquoi ces volatiles s’en prennent aux coureurs (plus qu’aux marcheurs ou aux cyclistes) avec le retour des beaux jours, et comment s’en prémunir.

La vidéo du jour : A 10 ans seulement, elle escalade une paroi mythique du parc Yosemite

