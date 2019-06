ÉTAT CIVIL On vient de tout le Grand Ouest et même de région parisienne pour obtenir des papiers d’identité dans cette commune de 700 habitants

Le maire du Ferré Louis Pautrel (au second plan) recevait ce mercredi un couple venu du Val-d'Oise pour refaire sa pièce d'identité. — M. Pavard / 20 Minutes

Le petit village breton du Ferré, 700 habitants, reçoit des gens venus de loin pour refaire leurs papiers d'identité.

La commune délivre une cinquantaine de passeports et cartes d'identité par semaine.

Le maire, qui traite lui-même les demandes, propose des rendez-vous sous trois ou quatre jours, contre trois à quatre semaines dans les grandes villes.

Le Ferré, petite commune de 700 âmes perdue aux confins de l’Ille-et-Vilaine, à quelques encablures de la Manche. Une bourgade paisible où l’on n’imagine pas forcément s’arrêter en temps normal. Pourtant, ce mercredi après-midi, les voitures stationnées sur le parking de la mairie sont immatriculées dans le 95 et le 44.

Leurs propriétaires se sont infligé plusieurs heures de route pour une seule raison : refaire leur passeport ou leur carte d’identité. Depuis quelques mois, Le Ferré est en effet devenu la capitale française de la délivrance de pièces d’identité grâce à ses délais records.

Venus spécialement du Val-d’Oise, à 3h40 de route

David et Laurie sont ainsi venus spécialement du Val-d’Oise, ce mercredi, à 3h40 de route du Ferré. « J’avais besoin de renouveler mon passeport en urgence car on part en vacances le 14 juillet, explique David. Dans notre ville de L’Isle-Adam et dans toutes les mairies alentour, impossible d’avoir un rendez-vous avant fin juillet. Et comme il faut ensuite trois semaines minimum pour avoir sa pièce d’identité, ça nous aurait emmenés à fin août. »

Après de multiples coups de fil infructueux, Laurie a alors eu l’idée de faire une recherche sur Internet. « Je suis tombée par hasard sur un article sur Le Ferré, raconte-t-elle. J’ai envoyé un mail jeudi à 18h20 et le maire m’a rappelé à 20h30 pour me proposer un rendez-vous aujourd’hui. Ça fait beaucoup de route mais on était même prêt à aller dans le sud. »

Trois ou quatre jours pour avoir un rendez-vous

« Soit ils venaient au Ferré, soit ils annulaient leurs vacances », souligne le maire Louis Pautrel, qui reçoit le couple dans son bureau. L’édile se vante de pouvoir « traiter des demandes urgentes en trois-quatre jours », auxquels s’ajoute le délai de délivrance de trois à quatre semaines. Pour accélérer la demande, David et Laurie ont présenté en justificatifs leurs billets d’avion. « Ça devrait passer pile poil », espèrent-ils.

Pour Le Ferré, tout a commencé en début d’année. « On a vu un surplus de demande dans les grandes villes car il y a cinq ans, le délai de validité des cartes d’identité est passé de 10 à 15 ans et celui-ci est arrivé à expiration », indique Louis Pautrel. Voilà pour les causes. Mais quelle est la botte secrète du village pour attirer des gens venus d’aussi loin ?

« On a une plage horaire assez large, de 8h45 à 18h, et surtout je suis là quand la mairie est fermée ou pour les demandes exceptionnelles », explique Louis Pautrel. Contrairement aux autres communes, les deux secrétaires peuvent ainsi compter sur le renfort régulier du maire, qui n’a par exemple pas hésité à programmer deux rendez-vous samedi après-midi.

Une cinquantaine de passeports et cartes d’identité par semaine

Ensuite, le bouche-à-oreille et la médiatisation ont fait le reste. Actuellement, Le Ferré délivre une cinquantaine de passeports et cartes d’identité par semaine. Illustration ce mercredi après-midi : la mairie est théoriquement fermée, pourtant, le téléphone sonne toutes les 5 à 10 minutes pour des pièces d’identité. « En fin de journée, j’ai des gens qui viennent d’Angers et de Nantes, illustre l’édile. On a aussi beaucoup de demandes de région parisienne et j’ai même quelqu’un qui est venu de Bordeaux. »

Louis Pautrel en fait un acte militant. Ce défenseur de la ruralité déplore en effet que les grandes villes soient toujours érigées en modèle unique dans les textes de loi et réforme. Lui, au contraire, « veut montrer qu’une commune rurale peut apporter un vrai service public ». Une situation qui l’amuserait presque : « Les habitants des grandes villes obligés de venir jusque chez nous – et non l’inverse -, c’est un joli pied de nez, non ? »