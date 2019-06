Donald Trump avec son épouse Melania pour le lancement de sa campagne, à Orlando le 18 juin 2019. — John Raoux/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est parti pour un marathon de 17 mois. Donald Trump l’a annoncé mardi soir devant 20.000 supporteurs réunis à Orlando, en Floride : « Je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des Etats-Unis. » Et s’il a adopté un nouveau slogan («Keep America Great », « Maintenir l’Amérique au sommet »), il a passé l’essentiel des 90 minutes de son discours à recycler ses classiques, attaquant les médias, l’enquête sur la Russie et Hillary Clinton. Accusant « les démocrates radicaux » de vouloir « détruire [notre] nation », il l’a martelé : « L’Amérique ne sera jamais un pays socialiste ! »

Michel Platini est ressorti libre de garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs heures d’audition dans l’enquête sur les conditions d’attribution du Mondial-2022 au Qatar. « La garde à vue est levée », a annoncé William Bourdon, l’avocat de l’ex-star de l’équipe de France de football peu avant 1h du matin. « Cette garde à vue a été perçue par Michel comme injuste et hors de proportion », a-t-il déclaré.

Les Bleues ont rempli leur mission en terminant premières du groupe A, avec un bilan comptable irréprochable de trois victoires en trois matchs. Une première dans leur histoire en Coupe du monde. Mais ce n’étaient là que les entrées et, pour espérer avoir droit à la totale plat-dessert-digestif, l’équipe de France va devoir montrer plus de dalle.