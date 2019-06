Un millier de personnes ont participé à la marche blanche dans les rues de Lorient, le 13 juin 2019. — Damien MEYER / AFP

Le fait du jour : Le chauffard suspecté d'avoir fauché deux enfants à Lorient interpellé

La cavale aura duré plus d’une semaine. Le jeune homme suspecté d’avoir fauché deux enfants à Lorient, le 9 juin, dont l’un est décédé, a été interpellé ce mardi matin à Lanester, dans le Morbihan, indiquent des sources policières à 20 Minutes confirmant une information du Parisien. Agé de 20 ans, le suspect a été arrêté vers 11h, dans un hôtel B&B, situé à seulement 6 km du lieu de l’accident. Il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé dans la foulée mardi.

Image d'illustration - Anonymat sur Internet. - Pixabay

Pendant longtemps, les pédophiles du monde entier prenaient la direction de l' Asie du sud-est pour y perpétrer des agressions et crimes sexuels. Mais Internet a changé la donne. Plutôt que de risquer de se faire attraper dans un pays étranger, de plus en plus d’entre eux regardent sur leur ordinateur, grâce à des logiciels comme Skype, des enfants être violés en direct. Protégés par un relatif anonymat, ils ne déboursent pour cela que quelques dizaines de dollars, qu’ils versent à des réseaux. Un phénomène terrifiant.

Des « gilets jaunes » à Toulouse, le 1er juin 2019. - Frederic Scheiber/SIPA

« Scène HALLUCINANTE à Toulouse ! On [n'] a plus le droit de boire un coup après la manif ? Les FDO gazent la terrasse d’un bar et bousculent à tout va. Mais ce n’est pas tout, ils ont également réussi à mettre le feu à la terrasse du bar avec les lacrymogènes tirés n’importe comment ». Cette vidéo filmée pendant l’acte 31 des « gilets jaunes » est devenue virale, visionnée plus de 21.000 fois en seulement quelques jours. Mais que s'est-il vraiment passsé ? A lire ici.

La prévision météo flippante du jour : Le «roi des orages» reviendra dans le sud cet été

Des éclairs lors d'un orage (illustration). - Xavier Delorme

Certains l’appellent « le roi des orages ». L’orage supercellulaire, le plus violent de tous, est typique du continent américain. Mais c’est bien le sud-est de la France qu’il a touché la semaine dernière. Il peut mener à des phénomènes très dangereux, comme des averses de grêle et des tornades. Et selon les météorologues, il risque bien de revenir sous peu.

Le mot du jour (et même le mème du jour) : Mais pourquoi tant de «Sco pa tu manaa» sur Twitter ?

Si vous êtes plutôt actif sur Twitter vous aurez sans doute remarqué l’utilisation d’une nouvelle expression devenue un mème : « Sco pa tu manaa ». Hein, sco quoi ? Pas de panique, 20 Minutes vous explique.

La vidéo du jour : bachelier un jour, humour toujours

Ils passent le bac et ne manquent pas d’humour !

