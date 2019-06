Passe ton bac d'abord, et blague après ! — Alain ROBERT/SIPA

Passe ton bac d’abord, blague après. C’est la semaine du baccalauréat pour près de 750.000 candidats. Après l'épreuve de philosophie pour les Terminales et de français pour les élèves de Première ce lundi 17 juin, les autres matières s’enchaînent ces jours-ci.

Une fois la composition passée, les aspirants bacheliers se jettent sur leurs smartphones et ̶s̶e̶ ̶ ̶d̶é̶f̶o̶u̶l̶e̶n̶t̶ livrent leurs impressions sur Twitter, notamment. Et là, c’est la régalade. Nous avons sélectionné dans la vidéo ci-dessous, les tweets qui nous ont le plus amusés, entre désespoir et résignation avec toujours une pointe d’esprit.

S’ils passaient le blagualauréat, ils mériteraient la mention très bien!