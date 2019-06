Poussives puis volontaires, les Bleues ont battu le Nigeria et terminent leur poule avec trois victoires. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’équipe de France s’est imposée dans la douleur face au Nigeria, lundi soir au Roazhon Park, grâce à un pénalty accordé en toute fin de match et qui a donné lieu à une situation ubuesque. Résultat, on connaît déjà leur calendrier pour la suite de la compétition. Elles joueront leur huitième de finale dimanche soir à 21 heures au Havre. On ne connaît pas encore leur adversaire, qui devrait être en toute logique l’un des meilleurs troisièmes des autres poules (possiblement le Brésil, par exemple, même s’il reste encore beaucoup de matchs à jouer avant de le savoir).

La partie d’échecs continue. Les Etats-Unis ont encore renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient et appelé le monde à « ne pas céder au chantage nucléaire » de l’Iran, qui a annoncé qu’il franchirait bientôt une limite prévue par l’accord international sur son programme nucléaire. « J’ai autorisé l’envoi de 1.000 troupes supplémentaires à des fins défensives pour répondre à des menaces aériennes, navales et terrestres au Moyen-Orient », a précisé le chef du Pentagone Patrick Shanahan peu après la publication par son ministère de nouveaux documents accusant l’Iran d’avoir attaqué deux pétroliers en mer d’Oman.

C’est le dernier gros chantier du gouvernement avant l’été. L’exécutif présente ce mardi sa réforme de l’assurance-chômage, après l’échec des négociations entre les partenaires sociaux fin février. Edouard Philippe et Muriel Pénicaud seront côte à côte à la mi-journée, à Matignon, pour détailler ce projet déjà largement évoqué par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, le 12 juin dernier. Cette réforme devrait entrer en vigueur dès cet été. On vous explique ici ce texte qui est, pour le gouvernement, le dernier pilier censé remodeler le marché du travail, après le bouleversement du Code du travail en 2017 et la réforme de l’apprentissage et de la formation.

Une nouvelle manière de circuler qui ne fait pas l’unanimité. Bannies des trottoirs, bridées à 20 km/h, les trottinettes électriques en free-floating [en libre-service sans borne] suscitent à la fois l’enthousiasme de leurs usagers et le rejet du reste de la population. Silencieuses et rapides, elles se sont rapidement installées en ville, se posant comme une alternative verte à la marche pour les trajets courts.

Pourtant, à y regarder de plus près, la promesse d’un transport plus écolo n’est pas toujours respectée. Lucie Bras détaille le modèle écoresponsable de ces engins qui comporte quelques failles. C'est par ici.