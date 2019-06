Illustration d'un chaton. — Sonorax

C’est lundi, il est déjà 19h30… et donc temps de vous résumer l’actu du jour. On sait que vous l’attendez tous, même à Athènes et à Ios.

La meilleure proposition du jour : Et si vous alliez garder des chats sur une île paradisiaque ?

Allez, une fois n’est pas coutume, on commence par une info décalée. « Câliner » 55 chats pendant six mois sur une île en pleine Méditerranée, ça vous branche ? C’est l’offre de rêve d’une Américaine qui a fondé un refuge pour chats errants sur une île grecque, Syros. Joan Bowell et son mari ont décidé de rentrer pour six mois à New York cet automne et ne peuvent décemment pas abandonner leur cinquantaine de boules de poils. Voilà pourquoi ils cherchent une personne de confiance pour prendre soin des 55 félins en attente d’adoption… et de leur maison.

Les sujets du jour : Découvrez les sujets des épreuves anticipées de français de la série générale

Première étape très importante pour un lycéen : le bac français de fin de 1re en série générale. 20 Minutes vous propose de découvrir les sujets en partenariat avec Studyrama, histoire de voir si vous auriez pu avoir la moyenne en passant votre français cette année. Dès la fin des épreuves, nous en publierons aussi les corrigés.

La météo du jour (enfin, de demain) : Alerte à la chaleur sur l’Hexagone

Cette fois, ça sent ENFIN l’été. Un peu trop même. Des pics de chaleur sont attendus ce mardi avec plus de 30 degrés à Paris et jusqu’à 36 dans le Sud-Ouest. Une remontée d’air chaud en provenance du nord-ouest de l’Espagne est à l’origine de cette montée des thermomètres, qui n’ira pas au-delà de cette seule journée. Le détail est par ici.

Le match du jour : Les Bleues affrontent le Nigéria à Rennes

Troisième match de cette coupe du monde féminine pour les Bleues ce soir, qui vont tenter de battre le Nigéria à Rennes. Dans l’attente de cette rencontre, qui sera bien sûr à suivre sur 20 Minutes, on vous a prévu de la lecture, et puis aussi un petit Facebook live avec notre envoyé spécial. Tout est dans cet article.

La vidéo du jour : Les ravages du glyphosate chez les cultivateurs de tabac en Argentine

