Il va faire chaud ce mardi, avec plus de 30 degrés à Paris et jusqu'à 36 degrés dans le sud-ouest. — ALAIN JOCARD / AFP

Sortez les robes et les bermudas, il va faire chaud, très chaud ! Ce mardi, un pic de chaleur est attendu dans l’hexagone. Le thermomètre devrait allègrement dépasser les 30 degrés sur une majeure partie du pays.

Mais les orages seront en embuscade, et un rafraîchissement des températures est à prévoir dès mercredi.

Jusqu’à 36 degrés dans le Sud-Ouest

Avec 27 degrés à Lille et Strasbourg, 30 degrés à Paris, 31 à Tours, 32 à Marseille et Lyon, et 33 à Toulouse, l’ensemble du pays sera gratifié d’une météo estivale, à la faveur d’une remontée d’air chaud en provenance du nord-ouest de l’Espagne. C’est d’ailleurs juste au-dessus, en Nouvelle-Aquitaine, qu’il devrait faire le plus chaud avec des pointes à 36 degrés localement.

Pic de #chaleur cette semaine : voici les températures attendues pour ces prochains jours. 🌡️🕶️ pic.twitter.com/pd1bSmKFqU — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2019

Un avant-goût d’été avec des températures supérieures de 5 à 8 degrés aux valeurs de saison. Mais ce pic de chaleur devrait disparaître aussi vite qu’il est arrivé.

De violents orages

Dès la fin de la journée, de violents orages devraient éclater localement, en particulier dans le Nord-Ouest, prévient La Chaîne Météo.

Les #orages reviennent demain par le nord-ouest ! Soyez prudents si vous vous trouvez en Bretagne, Basse-Normandie et les côtes de la Manche. ⚡️ pic.twitter.com/6p8al2BH6d — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2019

Le coup de frais se manifestera dès ce mercredi, avec des températures maximales comprises entre 20 et 23°C dans un large quart nord-ouest. Dans le Sud, l’épisode estival jouera les prolongations : le mercure dépassera encore les 30 degrés en Occitanie, dans la vallée du Rhône et en Nouvelle-Aquitaine. La baisse des températures se poursuivra tout au long de la semaine et pour ce vendredi, premier jour officiel de l’été, les températures devraient être fraîches et largement en dessous des normales de saison, avec des températures comprises entre 16 et 20 degrés dans la moitié nord, et des maximales comprises entre 19 et 26 degrés dans la moitié sud, où des averses orageuses sont attendues, prévoit Météo France.