Des lycéens lors de l'épreuve de philo du bac, au lycée Pasteur de Strasbourg, lundi 17 juin. — FREDERICK FLORIN / AFP

Les élèves de terminale ont passé ce lundi matin l’épreuve redoutée du bac de philosophie. 20 Minutes vous propose de découvrir les corrigés en partenariat avec Studyrama, histoire de voir si vous avez trouvé la bonne problématique ou si malheureusement vous êtes tombés hors-sujet.

Voici donc les corrigés des séries ES, L et S du bac général. Pour rappel et de manière non-exhaustive, voici quelques sujets tombés ce lundi matin : « Est-il possible d’échapper au temps ? », « À quoi bon expliquer une œuvre d’art ? », « La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ? », ou encore « La morale est-elle la meilleure des politiques ? ».

Bac ES

Bac L

Bac S