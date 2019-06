Illustration du bac. — FREDERICK FLORIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi, dès 8h du matin, les élèves de Terminale ont rendez-vous avec leurs copies pour l’épreuve de philosophie du bac. Mais ce face-à-face n’est pas toujours serein et certains élèves seront confrontés au syndrome de la page blanche. Une impression de trou noir, de ne plus rien savoir, une peur paralysante de l’échec. « Certains candidats sont déstabilisés par des sujets auxquels ils ne s’attendaient pas. Car quelques jours avant le bac, ils ont consulté des articles leur prédisant les sujets qui tomberaient. Or, il est rare que ces prophéties soient exactes », explique Emmanuel-Juste Duits, auteur de Réussir la Philo au Bac.

Jonathann Daval est arrivé ce lundi peu avant 5h sur les lieux de la reconstitution judiciaire du meurtre de son épouse Alexia, qu’il a avoué avoir commis en octobre 2017 à Gray-la-Ville (Haute-Saône), dans une zone pavillonnaire bouclée par la gendarmerie. De nombreux journalistes sont présents sur les lieux de cette reconstitution qui doit lever les toutes dernières zones d’ombre qui planent encore sur cette affaire.

