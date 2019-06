Jérémy Côme (coach en bonnes manières) et Mercotte (critique culinaire) nous ont donné quelques astuces pour briller en société — Pierre Cloix

Bien se tenir à table, c’est tout un art ! Et ce ne sont pas Jérémy Côme (coach en bonnes manières) et Mercotte (critique culinaire, que vous avez pu voir, notamment, dans Le Meilleur pâtissier) qui vous diront le contraire. Les us et coutumes sont en effet complexes et parfois surprenants.

Alors, que ce soit pour faire un sans-faute à votre prochain dîner ou pour que vous puissiez simplement ressortir de petites anecdotes à l’heure du repas, nous avons demandé à nos deux spécialistes de nous donner leurs bons conseils.

Quelque part entre les macarons et les gâteaux de mariage du Salon de la pâtisserie de Paris, nous avons appris plein de choses que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessus. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne savez pas pourquoi on sert les verres d’eau avant l’arrivée des invités !