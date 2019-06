Ils cherchent l’ombre et la Bonne-Mère, s’entassent par centaines dans le petit train sur le Vieux-Port et se posent des dizaines de questions. Chaque année, sept millions de touristes visitent Marseille, selon un comptage, optimiste, de la mairie. Tout au long de cet été 2019, la rédaction marseillaise leur simplifie la vie, en répondant à quelques interrogations, majeures ou anecdotiques. Ce vendredi, notre interrogation est mystique : Notre-Dame-de-la-Garde fait-elle des miracles ?

Ils étaient tous là. Les prêtres, les évêques, les généraux et les tabors marocains, avec leur étonnante mascotte : un mouton noir enrubanné. Tous assistaient, en ce mardi 29 août 1944, à une messe d’action de grâces pour célébrer la libération de Notre-Dame-de-la-Garde – et donc celle de Marseille. Au premier rang, le général de Monsabert : il a dirigé ce sanglant assaut, qui a coûté la vie à 20 soldats français.

Avant de partir, il a regardé une dernière fois la rade, puis s’est retourné vers la statue de la Bonne Mère. « C’est elle qui a tout fait, aurait-il soupiré. De nous-mêmes, nous n’aurions jamais pu, en si peu de temps, vaincre la résistance ennemie. » S’agit d’un des nombreux miracles réalisés par Notre-Dame-de-la-Garde ? C’est ce que pensent de nombreux catholiques… Mais pas si vite.

Evidence of the Battle of the Liberation of Marseille on the wall of the Basilique Notre Dame de la Garde #WW2 pic.twitter.com/psb4qBV5YX