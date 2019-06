Des dessins envoyés par nos internautes — Michaël Sabba, Fanny Lardini, Virginie Agniel, Louise Walckenaer, Aurélien Daubilly

Dessiner, c’est gagner. Portraits d’acteurs et d’actrices, portraits de sportifs et de sportives, modèles vivants, fleurs, animaux, formes imaginaires, gribouillis d’enfants… Vous avez été très inspirés, et vous avez de sacrés coups de crayons. Après notre appel à dessins, vous avez été plus d’une centaine à nous envoyer vos œuvres.

Nous avons sélectionné les plus réussis que vous pouvez retrouver dans la galerie ci-dessous ou sur notre compte Instagram. N’hésitez pas à participer à votre tour en cliquant sur le bouton « Envoyez » ci-dessous.