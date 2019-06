Raymonde Bocuse (ici aux obsèques de son époux) est décédée le 13 janvier 2019 à l'âge de 93 ans. — J. Pachoud / AFP

Celle que le personnel appelait « Madame » est décédée. Raymonde Bocuse, l’épouse du triple chef étoilé, s’est éteinte dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 93 ans, dix-sept mois après le décès de son mari. La nouvelle a été annoncée ce mercredi matin par la famille sur les réseaux sociaux.

C’est avec une peine immense que nous vous annonçons le décès de Madame Raymonde Bocuse cette nuit à l’âge de 93 ans. C’était notre maman, notre amie, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, mais c’était avant tout une grande Dame. La famille Bocuse Duvert. — Paul Bocuse - Le Restaurant Gastronomique (@PaulBocuse) June 13, 2019

Née Duvert, Raymonde avait épousé Paul Bocuse en 1946 avant de lui donner une fille, Françoise, un an plus tard. Ils s’étaient rencontrés quatre ans plus tôt alors qu’ils avaient 16 ans.

Dans l’ombre de son époux, elle a régné avec discrétion sur l’Auberge (restaurant triplement étoilé au Michelin), à Collonges-au-Mont-d’Or près de Lyon, pendant plus de 60 ans en tant qu’hôtesse des lieux. Ceux qui l’ont côtoyé ont toujours loué sa simplicité et son efficacité

J’ai le souvenir, en 2013, d’y avoir fêté mon admission au CRFPA et d’avoir observé, fasciné, cette petite dame, très discrète, qui est restée debout pendant tout le service et à qui aucun détail n’échappait. https://t.co/b2bOXBPiX2 — Fabien DUFFIT-DALLOZ (@fduffitdalloz) June 13, 2019

Profondément bouleversé à l’annonce de la disparition de Raymonde Bocuse. Elle était l’épouse de Monsieur Paul ; elle avait été à ses côtés de toutes les réussites. Mes pensées amicales vont à l’ensemble de sa famille - enfants, petits-enfants -, et à ses proches. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) June 13, 2019

Paul Bocuse est décédé le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans.