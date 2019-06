Ada Hegerberg lors de son ballon d'or en décembre 2018. — FRANCK FIFE / AFP

En froid avec sa fédération depuis deux ans, la Norvégienne Ada Hegerberg (23 ans), attaquante de l’OL et meilleure joueuse du monde, ne participera pas à cette Coupe du monde. Elle n’affronte donc pas les Bleues ce soir à Nice. On vous explique pourquoi elle a choisi de prendre ses distances avec sa sélection.

Le portrait du jour : Qui est Francis Dorffer, auteur de six prises d'otages en milieu carcéral?

« Champion de la prise d’otages carcérale », « coutumier des faits »… Au lendemain de la prise d’otages de deux surveillants, dont une stagiaire, au centre pénitentiaire Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne), les qualificatifs ne manquent pas pour brosser le portrait de son auteur, Francis Dorffer. Le détenu compte désormais six prises d’otages à son actif en prison. Qui est ce détenu libérable qu’en 2060 ?

«Pékin Express», «Danse avec les stars» ou «Koh-Lanta», quelle sera la compétition de téléréalité de la saison aux TV Notes 2019 - sipa

Jusqu’au 16 juin se tiennent les TV Notes 2019, en partenariat avec PureMédias et RTL. Dix émissions sont nommées dans la catégorie « Compétition de téléréalité de la saison ». Dans cette catégorie, TF1 laisse généralement des miettes aux autres chaînes. L’an dernier, The Voice, Danse avec les stars et Koh-Lanta avaient réuni à elles trois plus de 54 % des votes ; c’est le jeu d’aventure qui avait terminé à la première place des TV Notes 2018 de cette catégorie. On vous présente les émissions en compétition.

Le censeur du jour : Pascal Praud refuse de montrer la Une de «Charlie Hebdo» avec le dessin d'un sexe de femme

On peut y voir un sexe féminin, dessiné à la va-vite (à l’anatomie très caricaturale), géant, fiché d’un ballon de football. Bref, Charlie Hebdo consacre sa une hebdomadaire au mondial de football féminin : « Coupe du monde féminine, on va en bouffer pendant un mois ». Durant son émission L’heure des pros 2, Pascal Praud n’a pas caché son indignation et a refusé de la dévoiler.

La vidéo du jour : «Je ne lâcherai pas ce combat, je dois continuer malgré la pression», Latifa Ibn Ziaten continue son combat

