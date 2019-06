Manifestation pour les urgences, lors de la journée d'action du 11 juin — VINCENT LOISON/SIPA

De potron-minet à l’heure où les lions vont boire, voilà les informations qu’il ne fallait pas rater dans cette journée.

1- Grève et journée d’action pour les urgentistes

Une centaine de personnes étaient rassemblées ce mardi en milieu de journée devant le ministère de la Santé à Paris, à l’appel de quatre syndicats réclamant plus de moyens humains et financiers pour les hôpitaux publics. Cette action s’inscrit dans le cadre de la « journée de mobilisation et de grève nationale » aux urgences. Les urgentistes dénoncent des conditions de travail dégradées et préjudiciables aux patients.

2- Appel à témoins pour retrouver le chauffard de Lorient qui a tué un enfant

La police du Morbihan lance un appel à témoins pour retrouver l'automobiliste et sa passagère impliqués dans un accident mortel à Lorient. - Police nationale

Deux jours après l’accident de la route mortel et le délit de fuite survenus à Lorient, qui a coûté la vie à un garçon de 10 ans tandis qu’un autre enfant est hospitalisé dans un état grave, la police du Morbihan lance un appel à témoin pour retrouver les « deux individus susceptibles d’être impliqués ». Le principal suspect, âgé de 20 ans, mesure 1,80 m et est décrit comme de « corpulence normale, de type eurasien, teint mat et cheveux noirs », dans cet appel à témoins diffusé sur Twitter pour « homicide involontaire aggravé et non-assistance à personne en danger ». Sa passagère, âgée de 21 ans, cheveux longs, est de « corpulence mince » et mesure 1,65 m.

La tante du suspect, déjà connu des services de police, l'a supplié de se rendre aux autorités

3- Pour réussir le bac philo, jouez aux Lego !

Qui du Lego ou de l’œuf est arrivé sur Terre en premier ? Vous avez quatre heures... - sipa

L’épreuve de philosophie du bac aura lieu lundi prochain. On vous propose de réviser les fondamentaux grâce… aux Lego. Dans Legosophie*, Tommaso W. Bertolotti suggère d’utiliser les célèbres briques pour appréhender les concepts philosophiques de base. Selon lui, le Lego est un support de pensée qui allie liberté et méthode, réflexion créatrice et reproduction virtuose. A lire ici !

4- Il neige dans les Pyrénées (mais pas de panique)

Drôle de spectacle pour un 11 juin au Pas de la Case, à 2.000 mètres d’altitude. Ce mardi, des averses de neige ont blanchi la porte d’entrée d’Andorre depuis la France, sans que la circulation ne soit perturbée (en tout cas, jusqu’en fin d’après-midi).

Plus globalement, cette offensive hivernale a touché l’ensemble des Pyrénées, avec une plus forte intensité vers l’est de la chaîne, essentiellement à partir de 1.800 mètres.

Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée Tutti, et n’oubliez pas, demain c’est mercredi.