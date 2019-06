Tony Parker, ici en décembre lors d'un match NBA entre les Spurs et Utah. — Melissa Majchrzak / NBAE / Getty Images / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Il va laisser un vide immense. Tony Parker, qui a annoncé sa retraite lundi après dix-huit saisons en NBA, est le meilleur joueur de l’histoire du basket français, l’homme qui l’a porté à des niveaux inconnus avant lui, autant sur la scène internationale que dans la grande ligue américaine. Depuis l’annonce de son départ, ses anciens coéquipiers des parquets de NBA et des Bleus lancent des salves d’hommages quasi ininterrompues.

Depuis que l’équipe de France féminine est arrivée à Nice, elle ne passe certes pas sa vie dans les bus, mais il y a tout de même un peu de ça. Après un entraînement dimanche du côté du stade Eric-Estivals de Mandelieu-la-Napoule, à une heure de Nissa La Bella, et une nouvelle conférence de presse dans le petit gymnase bricolé pour accueillir l’estrade des joueuses et l’espace pour la presse, les Bleues ont repris le chemin de Nice dans la foulée pour s’entraîner cette fois-ci dans un stade qui jouxte le centre de formation flambant neuf de l’OGC Nice. Mardi, rebelote à Mandelieu… Quand Sakina Karchaoui se félicitait il y a quelques jours de voir du pays, on peut dire qu’elle est servie.

Une personne est morte lorsqu’un hélicoptère s’est posé brutalement lundi sur le toit d’un gratte-ciel au cœur de Manhattan, vers la 7e avenue, ont indiqué les pompiers new-yorkais. Les causes de l’accident, survenu sur une tour de 54 étages, alors que la ville était recouverte d’un épais brouillard, font l’objet d’une enquête, à la fois des autorités de la ville et du NTSB, l’agence fédérale chargée de la sécurité dans les transports, a indiqué le maire Bill de Blasio, lors d’un point de presse. Certains médias ont affirmé qu’une interdiction de voler était en vigueur dans ce secteur à ce moment-là, en raison du manque de visibilité.