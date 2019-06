La cagnotte Leetchi mise en place par le parrain de Mattéo. — Capture d'écran/Leetchi

Frappé par la foudre, le jeune Mattéo avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain de foot avec des camarades mardi 4 juin.

Même si état évolue favorablement, l’adolescent va devoir suivre une « longue rééducation », selon son parrain.

Ce dernier a lancé une cagnotte de soutien pour permettre à la famille du jeune garçon de rester à ses côtés.

Frappé par la foudre avec une vingtaine de ses camarades lors de son entraînement de foot à Saint-Nicolas-lès-Arras (Pas-de-Calais) le 4 juin, le jeune Mattéo, 13 ans, avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain avant d'être pris en charge par les secours.

« Son état évolue favorablement »

Météo France avait placé la région des Hauts-de-France en vigilance orange aux orages, mardi, entre 16 heures et 22 heures. Même si les raisons de ce dramatique accident ne sont pas encore connues avec certitude, des spécialistes avaient avancé l’hypothèse d’un phénomène de courant de sol.

Une cellule d’urgence médico-psychologique avait été mise en place au centre hospitalier d’Arras pour les autres jeunes blessés et leurs familles. Soigné au CHRU de Lille, l'état de Mattéo évolue favorablement. « Il va mieux, mais une longue rééducation commence », selon son parrain, Nicolas Leguay. C’est la ville de Saint-Nicolas qui a relayé son message sur sa propre page Facebook.

« Il a besoin de sa maman et son papa »

« Élodie et Jérôme devront faire face à une perte financière importante le temps de l’hospitalisation (perte de salaires et frais de carburant entre Fampoux et Lille, entre autres…) », indique Nicolas Leguay. C’est pour les soutenir qu’une cagnotte Leetchi a été lancée par le parrain du jeune adolescent.

Cette cagnotte doit permettre de récolter des fonds afin que la famille de Mattéo puisse se trouver à ses côtés au quotidien. Pour le moment, 500 euros ont été déposés mais il reste encore 19 jours avant la clôture de la cagnotte. « Il a besoin de sa maman et de son papa auprès de lui pour pouvoir reprendre des forces et une vie normale », ajoute Nicolas Leguay.