Trois jours après la disparition en mer de trois sauveteurs de la SNSM, l’émotion est toujours forte aux Sables-d’Olonne. A l’initiative des sauveteurs en mer et de la municipalité sablaise, une marche silencieuse a lieu ce lundi matin en hommage « aux valeureux sauveteurs qui ont payé de leur vie leur engagement », précise le communiqué de la ville.

