Quelque 28.000 foyers étaient privés d'électricité samedi 8 juin 2019, à la suite du passage de la tempête Miguel dans le centre-ouest de la France, la Normandie et le nord de l'Aquitaine. — AFP

Enedis, la filiale du groupe EDF chargée de la gestion du réseau, avait prévu un retour à la normale dans la totalité des régions concernées ce samedi soir. Promesse tenue : plus de 90 % des foyers privés d’électricité vendredi soir à la suite du passage de la tempête Miguel dans le centre-ouest de la France étaient réalimentés ce samedi soir.

Vendredi soir, au plus fort de la tempête, 73.500 clients avaient été coupés, a précisé Enedis après avoir indiqué samedi matin que 28.000 foyers restaient privés d’électricité.

« Plus de 1.000 personnes ont contribué à au rétablissement de l’électricité »

Samedi à 19h30, 6.000 foyers demeuraient sans courant, selon un communiqué. « Plus de 1.000 personnes venant de 18 régions ont contribué à au rétablissement de l’électricité dont des salariés entraînés spécialement pour les situations de crise », a précisé Enedis avant d’ajouter : « Près de 60 tonnes de matériels (câbles, branchement…) et plus de 100 groupes électrogènes ont été déployés sur le terrain. »

La Normandie et le nord de l’Aquitaine ont été les plus touchées par les coupures de courant.